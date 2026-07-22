Supervisa Adrián de la Garza obras de infraestructura

Supervisó los avances de dos obras en la zona poniente: la rehabilitación del Parque El Bonus y la construcción de un canal pluvial en Real de Cumbres

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la seguridad de las familias, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó los avances de dos obras que se desarrollan en la zona poniente de la ciudad: la rehabilitación del Parque El Bonus y la construcción y rehabilitación de un canal pluvial en la colonia Real de Cumbres.

Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; la jefa de Gabinete, Wendy Cordero; y el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quienes recibieron una explicación técnica sobre ambos proyectos, impulsados por el Gobierno de Monterrey para mejorar la infraestructura municipal.

La primera supervisión se llevó a cabo en el Parque El Bonus, ubicado entre las avenidas Cumbres Madeira y Paseo de Cumbres, en la colonia Paseo de Cumbres Cuarto Sector, donde actualmente se realizan trabajos de rehabilitación integral del espacio público.

La intervención contempla la construcción de 530 metros cuadrados de vitapista con carpeta asfáltica, 150 metros cuadrados de banquetas, la instalación de 25 nuevas luminarias, además de la rehabilitación y reubicación de cuatro luminarias existentes. También incluye la colocación de 10 bancas metálicas y seis botes para basura.

Canal pluvial en Real de Cumbres busca reducir riesgos por lluvias

Posteriormente, el alcalde supervisó la construcción y rehabilitación del canal pluvial en la colonia Real de Cumbres, una obra que responde a la petición de vecinos del sector ante el deterioro de la infraestructura y el riesgo que representaba durante la temporada de lluvias.

"Hace algunos meses me estuvieron hablando los vecinos de Real de Cumbres porque tenían temor de que el pluvial que estaba entre las casas, con la fuerza del agua que tuvimos hace algunos meses, se había levantado y se lo había llevado. Estamos reconstruyendo este pluvial para dar tranquilidad a todas las familias de esta parte del poniente de la ciudad", indicó.

Los trabajos abarcan el tramo comprendido desde la calle Sauce hasta la avenida Ruiz Cortines, con una inversión superior a los 28 millones de pesos. Actualmente, la obra presenta un avance del 20 por ciento.

Entre las labores contempladas se encuentran la demolición de 250 metros cuadrados de concreto dañado dentro del canal, el relleno y compactación con material de banco en las zonas socavadas, el revestimiento del fondo con firme de concreto y la construcción de muros de concreto para reforzar la estructura.

Con esta intervención, el Gobierno de Monterrey busca proteger la integridad física y el patrimonio de las familias que habitan en las inmediaciones del canal, disminuir el riesgo de afectaciones durante las lluvias y fortalecer la infraestructura pluvial de la ciudad.