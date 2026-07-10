Supervisa Adrián de la Garza avance del Circuito Vial Poniente 

El proyecto contempla una prolongación de 300 metros lineales con tres carriles por sentido y banquetas; actualmente se realizan labores de desmonte

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó este jueves el avance de las obras del Circuito Vial Poniente, un proyecto estratégico que contempla las ampliaciones de las avenidas Ruiz Cortines y Alejandro de Rodas para ofrecer una alternativa de movilidad a Paseo de los Leones y mejorar la conectividad en el poniente de la ciudad.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, el edil recorrió los trabajos de la ampliación de Ruiz Cortines, que permitirá extender esta vialidad desde Cumbres de San Agustín hasta la avenida Castellana, agilizando la circulación vehicular en una de las zonas con mayor crecimiento urbano.

Para esta etapa se destinan poco más de 59 millones de pesos, recursos con los que se construirán 7 mil 600 metros lineales de pavimento y se rehabilitarán otros 3 mil 350 metros lineales de carpeta asfáltica existente.

El proyecto contempla una prolongación de 300 metros lineales con tres carriles por sentido y banquetas, mientras que actualmente se realizan labores de desmonte, así como obras de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y gas.

Durante la supervisión, Adrián de la Garza destacó que el Circuito Vial Poniente fortalecerá la movilidad metropolitana al conectar distintos municipios a través de una ruta alterna a Paseo de los Leones.

“Con estas obras vamos a conectar desde la Avenida Nogal hasta la Avenida Castellana, ya en García, son muchos kilómetros que nos permitirán, en una avenida alterna a Paseo de Los Leones, poder conectar y que mucha de la vialidad y sobre todo de la movilidad que tiene esta zona, se pueda hacer a través de la Avenida Alejandro de Rodas y también sobre la avenida Ruiz Cortines que va desde el municipio de Pesquería hasta el municipio de García”, señaló el alcalde.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas informó que, una vez concluida esta ampliación, la avenida Ruiz Cortines alcanzará una longitud de 45 kilómetros, consolidándose como uno de los principales ejes viales del área metropolitana.

El Circuito Vial Poniente también contempla la prolongación de la avenida Alejandro de Rodas, en el tramo de Monte Everest a Castellana. Esta obra contará con una inversión cercana a los 183 millones de pesos para construir mil 800 metros lineales con dos carriles por sentido, lo que permitirá conformar una vía alterna de 12 kilómetros a Paseo de los Leones.

En la supervisión de los trabajos también participaron la jefa de Gabinete, Wendy Cordero, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia.