Superan meta de vacunación en NL con 106 mil dosis aplicadas

La Secretaría de Salud estatal informó que logró superar la meta establecida para la Semana Nacional de Vacunación, alcanzando la cifra de 106,588 dosis

La Secretaría de Salud estatal informó que logró superar la meta establecida para la Semana Nacional de Vacunación, alcanzando la cifra de 106,588 dosis aplicadas entre el 25 de abril y el 2 de mayo.

Originalmente, las autoridades del sector salud habían fijado un objetivo de 77,068 biológicos.

“Nuevo León superó la meta de vacunación establecida del 25 de abril al 2 de mayo, al aplicar 106,588 dosis en todo el sector salud.

La meta para esta Semana Nacional de Vacunación era de 77,068 dosis de los biológicos que conforman el esquema”, informó la dependencia estatal en un comunicado.

El gobierno federal anunció la extensión del periodo de vacunación hasta el próximo 31 de mayo, una medida estratégica orientada a reforzar la cobertura nacional y priorizar la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, biológico de reciente incorporación en el esquema de salud del país.

La respuesta de la ciudadanía permitió rebasar este número antes de lo previsto, fortaleciendo la inmunización de la población en toda la entidad.

“Entre las vacunas que se están aplicando se encuentra la BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus, Neumococcica, DPT, SRP, SR, Hepatitis A, TD, TDPA, VSR y VPH”, agregaron las autoridades.

Con el objetivo de garantizar el acceso universal a la salud, la dependencia estatal informó que el biológico se encuentra disponible de manera gratuita en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud, así como en las clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX, exhortando a la población a acudir a su centro más cercano.