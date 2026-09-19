Supera programa ambiental el millón de árboles

La Secretaría de Medio Ambiente sumó más de un millón de ejemplares sembrados en zonas urbanas y de restauración hídrica.

Con la meta de recuperar espacios urbanos, mejorar la calidad del aire y ampliar la cobertura vegetal en la entidad, el programa estatal Bosques Ciudadanos alcanzó la cifra de 1,190,350 árboles plantados en el territorio neoleonés.

Impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente, la iniciativa combina intervenciones en zonas urbanas con proyectos de reforestación hídrica. Del total de ejemplares sembrados, 162,099 corresponden a Bosques Urbanos dentro del área metropolitana, mientras que 1,028,251 han sido destinados a la modalidad de Bosques de Agua para la restauración de ecosistemas clave.

El programa alcanzó un hecho histórico el pasado 22 de marzo de 2026, fecha en que la administración estatal cumplió formalmente el compromiso de superar el primer millón de árboles.

Transformación de espacios públicos y reducción de temperatura

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó que la estrategia busca reemplazar las superficies de concreto por corredores verdes que ayuden a mitigar los efectos del calor en la ciudad.

"Está demostrado que donde existe un árbol hay una diferencia promedio de entre 12 y 15 grados de temperatura", señaló el funcionario estatal.

Entre los proyectos más representativos destaca la intervención en la Explanada de los Héroes, donde se instalaron más de 200 árboles de gran formato como sabinos y encinos, complementados con iluminación y música ambiental para crear una zona de convivencia familiar.

Asimismo, la red de arborización abarca puntos estratégicos como la caseta Cadereyta-Aeropuerto, el bulevar Constitución y los parques lineales de las avenidas Constitución y Morones Prieto. Estas intervenciones forman un corredor verde metropolitano que conecta desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta municipios como Guadalupe y la capital del estado.