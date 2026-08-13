Supera NL el millón 100 mil árboles plantados en un año

Bosques Ciudadanos es considerado uno de los principales programas de reforestación en la entidad y busca contribuir a mejorar la calidad del aire

A un año de la creación de la División Ambiental, Nuevo León superó los 1 millón 100 mil árboles plantados en zonas urbanas y serranas del estado, como parte de la estrategia Bosques Ciudadanos para recuperar espacios y fortalecer la protección del medio ambiente.

La cifra forma parte de los resultados presentados por la División Ambiental durante su primer año de operaciones, periodo en el que también se han impulsado acciones de vigilancia, combate a la contaminación, protección de la fauna, manejo de residuos y recuperación de espacios públicos.

Bosques Ciudadanos es considerado uno de los principales programas de reforestación en la entidad y busca contribuir a la generación de sombra, mejorar la calidad del aire, favorecer la captación de agua y conservar la biodiversidad.

De acuerdo con los resultados reportados, la División Ambiental, integrada por más de mil elementos de distintas dependencias estatales, ha realizado 845 visitas de inspección, impuesto 371 suspensiones y aplicado 838 medidas de aplicación urgente.

En materia de protección animal, se atendieron 4 mil 39 reportes de maltrato, además del aseguramiento y resguardo de mil 246 animales y la presentación de 317 querellas.

Como parte de las acciones contra los delitos ambientales, se reportaron 309 detenciones y la detección de 341 tiraderos clandestinos.

En el manejo de residuos, fueron retirados 1 millón 242 mil 698 kilos de basura y 496 mil 400 llantas de calles y cauces, mientras que se recuperaron 3 mil 666 toneladas de materiales reciclables.

La estrategia ambiental también contempla acciones en materia de calidad del aire, agua, energías limpias, movilidad, prevención de incendios y recuperación de espacios públicos.

Durante el primer año se realizaron 3 mil 142 jornadas de limpieza, mediante las cuales se recolectaron 3 mil 124 toneladas de residuos y se recuperaron 9.96 hectáreas para el disfrute de las familias.

Con estos resultados, las autoridades estatales señalaron que la División Ambiental busca consolidarse como un modelo de coordinación entre distintas dependencias para fortalecer la protección del entorno y garantizar el derecho de las familias de Nuevo León a un medio ambiente sano.