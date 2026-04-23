Supera Monterrey los 10,000 pares de lentes entregados

El alcalde Adrián de la Garza reafirmó que esta iniciativa es parte fundamental de su política pública de salud, enfocada en mejorar la calidad de vida

Con el firme objetivo de mejorar la salud visual de la ciudadanía, el Gobierno de Monterrey encabezó una nueva jornada del programa “Monterrey se ve mejor”, beneficiando en esta ocasión a los vecinos de la colonia Barrio Santa Isabel.

Impacto directo en la salud visual

Durante esta jornada, se entregaron 750 pares de lentes graduados a personas de todas las edades que fueron previamente valoradas por especialistas. Con esta entrega, el programa alcanza ya la cifra de 10,500 personas beneficiadas en diversos puntos de la capital regia.

El proceso consiste en brigadas de revisión oftalmológica donde se detectan las necesidades específicas de cada paciente, garantizando que cada par de anteojos cuente con la graduación personalizada necesaria para transformar su visión.

Programas que resuelven y transforman

La presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, destacó la celeridad con la que el programa ha avanzado desde su lanzamiento el pasado mes de agosto, subrayando que estos servicios gratuitos aseguran igualdad de oportunidades para todos.