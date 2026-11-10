Supera Juárez las 100 patrullas durante gestión de Oyervides

Las unidades fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad y ProtecciónCiudadana, durante un evento realizado en la colonia Ex Hacienda El Rosario

Con la incorporación de siete nuevas unidades, el municipio de Juárez superó las 100 patrullas sumadas durante la actualadministración, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y ampliar la presencia policial en las colonias.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó la entrega de las unidades a la Secretaría de Seguridad y ProtecciónCiudadana, durante un evento realizado en el Espacio de Unidad de la colonia Ex Hacienda El Rosario.

La edil destacó que al recibir la administración, la corporación contaba con apenas nueve patrullas, por lo que aseguró quese ha trabajado en incrementar el equipamiento y fortalecer la capacidad de respuesta de los elementos.

Además, señaló que durante los primeros dos años de gobierno se han graduado más de 150 nuevos policías, mientras queotros 40 cadetes continúan con su preparación.

A esto se suma un incremento salarial del 52 por ciento para los elementos, como parte de las acciones para mejorar lascondiciones de la corporación y avanzar en su profesionalización.