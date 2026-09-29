Supera el programa 'Ayudamos de Cerca' las 25 mil beneficiados

Tras concluir su onceava edición en Allende, el programa estatal de atención ciudadana continuará su recorrido por el municipio de Guadalupe.

A tres meses de su lanzamiento, la estrategia de atención ciudadana “Ayudamos de Cerca” superó las 25 mil personas beneficiadas en Nuevo León, confirmó el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia. La cifra se alcanzó tras concluir la onceava edición del programa en el municipio de Allende, donde se brindó servicio a más de 2,500 asistentes.

El funcionario estatal anunció que la ruta continuará el próximo jueves 1 de octubre, cuando el programa social arribe al municipio de Guadalupe para celebrar su edición número 12. El evento se llevará a cabo en un horario vespertino a partir de las 18:00 horas en la Unidad Deportiva Polanco, facilitando el acceso a trabajadores y familias que se les complica acudir en turnos matutinos.

Queremos que sea el Gobierno el que se mueva y no la gente la que tenga que recorrer kilómetros para encontrar un apoyo. Ayudamos de Cerca nació precisamente para eso: estar donde están las personas, escucharlas y resolver directamente en sus comunidades, manifestó.

El secretario destacó que, desde que asumió la titularidad de la dependencia en abril pasado, ha recorrido más de 30 municipios de las regiones norte, sur, citrícola y metropolitana para descentralizar los apoyos institucionales.

Recientemente, la secretaría concluyó una gira de trabajo por 13 municipios —incluyendo General Terán, Montemorelos, Villaldama, Sabinas Hidalgo, Mina, El Carmen, Salinas Victoria, Cadereyta, Juárez y Abasolo— donde se distribuyeron 4 mil nuevas tarjetas “Ayudamos a las Mujeres” y aparatos de movilidad, además de iniciar la segunda etapa del Mercado Rural en Abasolo.

Para la próxima jornada en Guadalupe, las autoridades adelantaron que se realizará una entrega simbólica de tarjetas de dicho programa enfocado en el sector femenino, el cual cuenta actualmente con un padrón que supera las 106 mil beneficiarias en todo el estado.

Con este próximo evento, Guadalupe se sumará a la lista de municipios ya visitados por la brigada social, entre los que se encuentran Ciénega de Flores, García, Juárez, Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás, General Zuazua, Apodaca, Aramberri y Linares.