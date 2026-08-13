Suman tres días sin agua por falla eléctrica en Santa Catarina

Vecinos afectados cuestionaron la demora de la Comisión Federal de Electricidad para reparar la falla que mantiene irregular el suministro de agua.

Pese a que el servicio ya se restableció en algunas colonias, sectores como Misión de Santa Catarina suman ya tres días sin agua tras la falla eléctrica que detuvo la operación de los tanques de abastecimiento.

Al ser afectados desde el mediodía del domingo, los vecinos cuestionaron el tiempo que ha tomado a la Comisión Federal de Electricidad reparar el desperfecto en las instalaciones de Agua y Drenaje.

Rincón de las Palmas, también en Santa Catarina, padece de igual forma la ausencia del vital líquido en las tuberías.

“Hemos tenido que estar utilizando garrafones de agua purificada para podernos auxiliar.

“Yo tengo una hija con insuficiencia renal y necesito mucho el agua para tener todo limpio, comprarla está saliendo muy caro”, compartió una vecina.

A través de un comunicado, Agua y Drenaje detalló que con la falla eléctrica se vio afectado el bombeo del sistema de pozos Buenos Aires, que dota de servicio a Santa Catarina y a García.

Durante un recorrido realizado por INFO7 se constató cómo colonias al oriente del territorio santacarinense, como Trabajadores y la Fama, reportaron el restablecimiento desde las 5:00 de la mañana del martes.