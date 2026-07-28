Suman más de 52 mil tarjetas en 'Arráncate por Nuevo León'

En plena temporada vacacional, el programa invita a las familias a descubrir destinos, gastronomía y entretenimiento con descuentos y recorridos gratuitos

Aunque para muchas familias las vacaciones significan viajar fuera del estado, hay quienes por cuestiones económicas, laborales o personales no pueden hacer las maletas.

Para ellos, Nuevo León tiene una alternativa: convertirse en turistas de su propio estado y conocer destinos que muchas veces están más cerca de lo que imaginan.

Se trata de "Arráncate por Nuevo León", un programa que ya cuenta con más de 52 mil personas afiliadas y que busca acercar a las familias a experiencias turísticas, gastronómicas y de entretenimiento, mientras promueve el consumo local y el ahorro familiar.

La tarjeta ya existía desde 2025 y desde entonces contempla una modalidad digital, por lo que ahora los usuarios pueden tenerla directamente en su celular, sin necesidad de cargar con una tarjeta física.

El registro es gratuito y, de acuerdo con la información proporcionada por el programa, puede solicitarse enviando un mensaje de WhatsApp al 81 2151 7486, y en unos minutos la tendrán disponible en su teléfono.

¿Y qué beneficios ofrece? Los usuarios pueden encontrar descuentos y precios preferenciales en restaurantes, parques, experiencias turísticas y sitios de entretenimiento.

Entre los aliados mencionados se encuentran restaurantes como San Carlos y Carnes Ramos, además de espacios como Topgolf y Toca Social, así como distintos parques y destinos turísticos de Nuevo León. Pero uno de sus principales atractivos son los recorridos turísticos gratuitos.

El programa ha organizado salidas a destinos como Cola de Caballo, Xenpal, La Pastora, Grutas de García y otros puntos del estado. En estos recorridos se contempla transporte de ida y vuelta, acceso al destino y refrigerio, de acuerdo con la información oficial del programa.

La propuesta cobra especial relevancia durante las vacaciones, pues busca que el dinero no sea un impedimento para que las familias tengan días de descanso y conozcan lugares de Nuevo León. Incluso quienes no tienen planeado salir de la ciudad pueden encontrar opciones de naturaleza, gastronomía, aventura y entretenimiento sin tener que viajar a otro estado.

“Sabemos que muchas familias de repente no tienen tanto la posibilidad económica, entonces buscamos que también puedan ser turistas en su propio estado, pues de manera gratuita”, señaló Brenda Isabel Castro Pompa, Directora General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (CODETUR), durante el Nuevo León Informa de este lunes 27 de julio.

Además, el programa ha venido creciendo: durante 2025 superó los 40 mil registros, realizó 29 recorridos gratuitos, benefició directamente a más de 3 mil familias y cerró ese año con más de 52 alianzas con prestadores de servicios.

Para 2026 se planteó fortalecer los recorridos e incorporar más aliados. La invitación está abierta para que los neoleoneses aprovechen lo que queda del periodo vacacional y, en lugar de pensar que para viajar hay que salir del estado, descubran que también hay aventuras, paisajes, gastronomía y entretenimiento a pocos kilómetros de casa.

Para conocer los próximos recorridos y los establecimientos participantes, se puede consultar nuevoleon.travel y sus redes sociales.