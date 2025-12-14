Suman dos muertos por ataque armado en Montemorelos

La segunda víctima fue identificada como Alejandra Iturralde, quien perdió la vida en el quirófano sufrir diversos impactos de arma de fuego

Una de las mujeres quién resultó lesionada por disparos de arma de fuego señalaron que murió en el hospital al entrar en paro cardiorrespiratorio.

Se trata de Alejandra Iturralde Lerma de 37 años de edad quien presentaba heridas en su pierna.

De acuerdo a una fuente policiaca señaló que Alejandra Iturralde se encontraba con el grupo de jóvenes atacados a balazos bajo el puente Unión.

Fue trasladada en ambulancia de la Cruz Roja desde el sitio donde se registró el ataque.

Dijo la fuente policiaca que presuntamente la habrían estabilizado y regresaron por urgencias, según falleció en el quirófano por un paro cardiorrespiratorio.

Con la muerte de Alejandra Iturralde Lerma de 37 años de edad suman dos ya los decesos en dicho ataque, José Antonio Pequeño García de 31 años de edad fallecio en el lugar.