Suman dos meses sin clases por aulas dañadas en escuela de Juárez

Más de 100 alumnos de la escuela Benito Juárez se han visto afectados por el cierre de tres salones; reciben clases en línea de manera eventual

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Más de dos meses sin poder entrar a sus salones y con clases en línea de manera eventual es la situación que enfrentan alumnos de la primaria Benito Juárez, ubicada sobre la calle 21 de Marzo, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Madres de familia denunciaron para INFO 7 que tres aulas permanecen afectadas y requieren trabajos de reparación e impermeabilización, por lo que alrededor de 100 estudiantes de los turnos matutino y vespertino no han podido continuar sus actividades escolares con normalidad.

La problemática ha complicado el aprendizaje de los menores, pues apenas entre 10 y 12 alumnos logran conectarse a las clases virtuales, debido a que muchas familias no cuentan con dispositivos electrónicos o sus padres trabajan y no pueden apoyarlos durante las sesiones.

Además, madres de familia dieron a conocer la falta de respuesta por parte de los directivos, lo que ha prolongado la incertidumbre, sin que hasta el momento tengan una solución concreta para rehabilitar las aulas. “Me pregunta mi niño que cuando van a regresar y yo pues que le digo, que aún no puede entrar a su salón”platica Irasema Olguín.

La situación representa una preocupación adicional para familias con hijos que requieren atención educativa específica, como el caso de un menor con autismo y déficit de atención, cuya madre busca que pueda regresar a sus actividades presenciales. “Ha sido difícil para mí, me tengo que quedar pegada a mi niño para ayudarle, sin poder mis actividades” comentó preocupada Marisol, madre de familia.

A las condiciones de los salones se suman el olor a humedad y árboles secos que están en riesgo de caer dentro del plantel. Los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades educativas para que atiendan las instalaciones y realicen las reparaciones necesarias antes del próximo periodo vacacional, pues los niños no pueden seguir perdiendo clases.