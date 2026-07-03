Suman cuatro los muertos en un choque en Dr. Arroyo

El accidente se registró en la carretera 57 en el kilómetro 50 de la carretera Matehuala-Saltillo en el mencionado municipio.

Suman cuatro las personas que murieron en un accidente que se registró en la carretera 57 en Dr. Arroyo, donde participó un tráiler y un vehículo.

Informaron que las personas que murieron eran los hermanos Gerardo y Ricardo Costilla Mireles; Miguel Agustín y Pedro Esteban Medellín Rosales; todos son del ejido Cayetano de Vacas.

Un testigo ligado a las investigaciones señaló que habría acudido al ejido Los Medina. Al momento del choque, ellos iban en vehículo; al cruzar en la rotonda de la carretera 57, en ese punto rumbo a la gasolinera, presuntamente sin precaución, no hicieron alto y un tráiler que iba por la libre los impactó.

Indicaron que la cuarta víctima perdió la vida en el hospital cuando ingresó de urgencias.

El accidente se registró al sur del estado, pero las labores de rescate y de investigación pericial se extendieron a las primeras horas de la madrugada del miércoles.

El accidente se registró en la carretera 57 en el kilómetro 50 de la carretera Matehuala-Saltillo en el mencionado municipio.

Las autoridades señalaron que el choque fue entre un tráiler y un auto en el que viajaban las cuatro personas.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y confirmaron que tres de los ocupantes del auto murieron a consecuencia de las severas lesiones que sufrieron por el impacto.

Además, la cuarta persona fue localizada con diversas heridas, por lo que recibió atención médica en el lugar.

Elementos de Protección Civil de Doctor Arroyo, coordinados con el estado, trabajaron con la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro y controlaron el tráfico mientras realizaban labores periciales de la fiscalía.