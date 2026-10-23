Suman cinco días de búsqueda de hombre arrastrado por corriente

Protección Civil de Nuevo León mantiene el operativo y señaló que se proporcionará más información conforme avancen los trabajos.

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A cinco días de la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente durante las lluvias del pasado viernes, Protección Civil de Nuevo León reanudó este miércoles el operativo de búsqueda por tierra y aire en el río Pesquería.

Las labores comenzaron alrededor de las 08:10 horas, luego de que los rescatistas realizaran una planeación especial para continuar con los recorridos en el cauce y las zonas cercanas, en busca de indicios que permitan localizar al hombre.

El punto de partida del operativo se estableció en el río Pesquería, a la altura de la carretera Agua Fría-Zuazua, donde participan elementos de Protección Civil estatal y un helicóptero de la corporación, operado por Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

El caso se remonta al viernes 16 de octubre, cuando el hombre presuntamente fue arrastrado por la corriente de un canalón a la altura de la colonia Del Maestro, en Monterrey, durante las lluvias registradas en la zona.

Desde entonces, los cuerpos de auxilio han desplegado diferentes operativos para tratar de localizarlo. En jornadas anteriores, los recorridos incluyeron tramos del río Topo Chico y sectores cercanos a Apodaca, con apoyo de personal especializado y recursos aéreos.

Pese a las labores realizadas, hasta el último reporte disponible no se había informado sobre la localización del hombre, por lo que este miércoles se retomaron las acciones para ampliar la búsqueda en el río Pesquería.

Protección Civil de Nuevo León mantiene el operativo y señaló que se proporcionará más información conforme avancen los trabajos.