Suman cinco caídas a tumbas en Día de Muertos en NL

Cuerpos de rescate se trasladaron en diversos puntos del Área Metropolitana para atender a los ciudadanos que resultaron lesionados por estos incidentes

Cuatro personas en caído al interior de tumbas en diversos cementerios de Nuevo León durante la celebración de Día de Muertos.

El primer incidente ocurrió en el municipio de Santiago a las 11:00 de la mañana y fue protagonizado por una mujer.

La víctima, identificada como Olga de la Cruz, de 44 años, recordaba a un familiar enterrado en el Panteón Santo Domingo cuando sufrió la caída.

Elementos de Protección Civil municipal la rescataron de la fosa y la tuvieron que trasladar hasta la clínica 8 del IMSS, pues presentaba heridas en la cabeza, la pierna derecha, así como dolor cervical.

Más tarde, a las 12:57 del mediodía se reportó otro accidente similar en la colonia Los Urdiales, en Monterrey.

Fue dentro del Panteón Tepeyac donde un hombre de 37 años cayó de una altura aproximada de 1.20 metros mientras limpiaba una tumba.

Al arribo de los cuerpos de rescate ya había salido por sus propios medios, sin embargo, fue enviado al Hospital 21 del IMSS por una probable luxación en la clavícula derecha producto del golpe.

Prácticamente a la par ocurría un tercer incidente en un camposanto del municipio de Santa Catarina, en la zona de Regio Parque Industrial.

La persona que cayó es una joven de 23 años que se identificó como Gabriela Arzola, y quien recibió apoyo de otros visitantes para salir de la tumba.

Fuera del Área Metropolitana de Monterrey otro reporte movilizó a las corporaciones de emergencia, este, en Linares.

Por último, un hombre resultó lesionado la tarde de este domingo tras caer aproximadamente cuatro metros en una fosa del Parque Funeral La Paz, en Guadalupe, sin que sus heridas fueran de gravedad.