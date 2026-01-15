Suman aproximadamente 177 mdp desfalco de Préstamo Feliz

Hasta el momento solo ha sido aprehendido el director de la firma identificado como Sergio de Jesús N. en la colonia Los Callejones en San Pedro

El desfalco de la Sofom Préstamo Feliz rondaría los 177 millones de pesos y las investigaciones continúan, con más personas implicadas en el caso. Hasta el momento, solo ha sido aprehendido el director de la firma, identificado como Sergio de Jesús N.

La detención de Sergio de Jesús N. fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León en la colonia Los Callejones, en el municipio de San Pedro Garza García. El arresto ocurrió el mismo día en que fue aprehendido Fernando García Sada, propietario de la Sofom.

Situación legal de Fernando García Sada

Fernando García Sada fue liberado tras la audiencia celebrada el pasado 5 de enero, bajo el argumento de que había cedido sus acciones de la empresa a Sergio de Jesús N., de 49 años, quien posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de administración fraudulenta.

Prisión preventiva y avance de la investigación

El juez de control decretó un receso en el caso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Sergio de Jesús N., quien fue internado en un Centro de Reinserción Social de Nuevo León, mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tendrá una duración de cuatro meses.

Órdenes de aprehensión contra más implicados

De acuerdo con información obtenida durante la investigación, la Fiscalía mantiene la búsqueda de al menos cuatro presuntos implicados más, para quienes ya se habrían girado órdenes de aprehensión desde finales de 2025. Presuntamente, se trataría de personal administrativo de Préstamo Feliz e incluso socios de la firma.

La situación legal y financiera de la Sofom regiomontana sumó un nuevo episodio con la detención y posterior liberación de Fernando García Sada. El operativo se derivó de demandas mercantiles y acusaciones de fraude que mantienen bajo investigación a la empresa con sede en San Pedro Garza García.

La aprehensión de García Sada ocurrió durante la madrugada del 3 de enero, alrededor de las 5:00 horas, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Según el Registro Nacional de Detenciones, fue interceptado sobre el Boulevard Aeropuerto y trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca.

Resolución judicial contrastante entre implicados

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para vincular a proceso penal a García Sada, por lo que ordenó su liberación inmediata sin la imposición de medidas cautelares.

En contraste, un segundo implicado relacionado con los mismos hechos fue detenido en días recientes y sí fue vinculado a proceso, permaneciendo actualmente bajo la medida de prisión preventiva, mientras continúan las indagatorias.