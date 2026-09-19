Suman 98 detenidos en operativos de seguridad de NL

Además reportaron detenciones durante la semana, 10 ocurrieron en Monterrey, cuatro en Escobedo, 12 en San Nicolás y una más en Guadalupe

El Operativo Muralla dejó un saldo de 44 personas detenidas, ocho vehículos y 16 armas de fuego aseguradas, informó el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla.

El funcionario también dio a conocer los resultados del Grupo de Coordinación Metropolitana, que durante la última semana registró 54 detenciones, además del aseguramiento de 19 vehículos y tres armas de fuego.

Reportan detenciones en cuatro municipios

Escamilla detalló que, de las detenciones realizadas durante la semana, 10 ocurrieron en Monterrey, cuatro en Escobedo, 12 en San Nicolás y una más en Guadalupe.

El secretario destacó que estos resultados derivan del trabajo conjunto entre las corporaciones de seguridad, mediante labores de inteligencia, vigilancia y operativos en distintos municipios del estado.

En este despliegue participan policías municipales, la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.

Por separado, el Operativo Muralla mantiene acciones de vigilancia estratégica para contener el ingreso de grupos criminales a Nuevo León, con participación de Fuerza Civil y personal de la Defensa.

Las autoridades mantienen la coordinación entre las distintas corporaciones para continuar con los operativos y las labores de investigación en la entidad.