Suman 921 muertos por inundaciones en Indonesia

El presidente Prabowo Subianto acudió a las zonas más afectadas por estas fuertes precipitaciones para anunciar que se brindará apoyo económico a damnificados

La cifra de personas fallecidas en Indonesia por las inundaciones registradas al norte de la isla de Sumatra se elevó a 921.

El equipo de búsqueda y rescate trata de localizar a 392 personas que fueron reportadas como desaparecidas entre los cumulos de lodo que cubren casas enteras en las regiones más afectadas.

En las zonas más remotas y donde todavía no hay acceso por tierra, los equipos usan drones y helicópteros para transportar los víveres.

La temporada de tormentas tropicales y tifones se registra como una de las más intensas de este 2025. Expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su impacto se relaciona con la deforestación o falta de planificación urbana.

Presidente visita zonas afectadas

El presidente Prabowo Subianto visitó una de las provincias más afectadas por este fenómeno natural, para anunciar medidas de ayuda económica para los afectados.