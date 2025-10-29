Suman 900 trámites de replaqueo a carros foráneos

Mahonri Hita Hernández, coordinador de Operaciones del ICV, reveló que un grueso importante de esos automovilistas es originario del centro del país

Una semana después de anunciadas las facilidades para regularizar placas foráneas en Nuevo León, -y luego de la “cacería” impulsada por el Estado-, al menos 900 personas se han reportado para el trámite. Mahonri Hita Hernández, coordinador de Operaciones del Instituto de Control Vehicular, reveló que un grueso importante de esos automovilistas es originario del centro del país. “Vienen de todas las partes de la República, pero nos hemos llevado una sorpresa porque muchos son del Estado de México, que no son estados vecinos. “Los estados que uno estaría acostumbrado son Tamaulipas y Coahuila, pero los números nos dicen que también del Estado de México, Michoacán y Morelos, son las sorpresas que tenemos”, dijo en entrevista para INFO7. Al ofrecer el primer saldo del programa de regularización, el funcionario reiteró que la “cacería” de matrículas foráneas obedece a motivos de seguridad. “El Instituto, me atrevo a decir, es la principal fuente de información para temas de seguridad porque cuando hay un percance o un delito la primer fuente es el tema vehicular. “Los que están haciendo ahorita los municipios es que están aplicando el reglamento”, dijo, “este tema es de seguridad, es para poder tener los biométricos porque todos estamos expuestos a pasar por algo, como un choque”. Por otro lado, reveló que de las 900 personas que se acercaron para poner al corriente su unidad, solo 450 aprovecharon la página del Instituto para reducir filas y tiempos de espera sacando una cita. En ese sentido invitó a iniciar el trámite por internet en www.icvnl.gob.mx. “Un asesor te va a atender personalmente y va a hacer las validaciones correspondientes, en dado caso de que te falte algo te va a mencionar qué falta para que el trámite sea conclusivo y te llegue un correo electrónico con una cita en la delegación más cercana. “Lo mejor es hacerlo a través de la página para que el ciudadano no tenga que estar en espera, dando vueltas”, llamó.