Suman 70 toneladas de residuos en limpieza de río Santa Catarina

Participación Ciudadana reconoció a las y los alumnos por su ejemplo para colaborar en estas acciones para la conservación del ambiente

Como parte de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", alumnos del coelgio American School se sumaron al voluntariado por el río Santa Catarina para contar con un acumulado de más 70 tonaldas de residuos.

De acuerdo con el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, reconoció a las y los alumnos por su ejemplo para colaborar en estas acciones para la conservación del ambiente.

“Agradezco el esfuerzo que sábado tras sábado hacen la ciudadanía, empresas y colaboradores de Gobierno para poner nuevo al Río Santa Catarina” Gracias a las y los alumnos del Colegio American School por levantar la mano y sumarse al cambio. Su ejemplo inspira y siembra conciencia”, agregó.

Como parte de la trigésima jornada de limpieza, también se retiraron 935 neumáticos del cauce.

Acciones sabatinas para apoyar al medio ambiente

Además de las jornadas sabatinas de limpieza se realizan diversas acciones:

Paseos de perritos en adopción

Elaboración de prótesis mamarias

Preparación de alimentos para familiares de pacientes de hospitales

para familiares de Rescate de espacios públicos

Para participar en dichas acciones puede hacerlo contactandose a través del 070 o consultando las bases en las redes sociales de la dependencia.