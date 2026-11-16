Los agentes se sumarán a las labores de sustentabilidad urbana y movilidad, donde tendrán la encomienda de apoyar en la organización del tránsito vehicular

El Municipio de Santa Catarina incorporó a 50 nuevos auxiliares viales para reforzar la seguridad de los peatones y prevenir accidentes en las calles del municipio.

El personal apoyará en la organización del tránsito vehicular y peatonal, principalmente en los alrededores de escuelas, iglesias, parques y zonas de alta afluencia.

El alcalde Jesús Nava informó que los agentes se sumarán a las labores de la Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Movilidad, donde tendrán la encomienda de apoyar en la organización del tránsito vehicular y peatonal en puntos de alta afluencia.

Entre las zonas prioritarias se encuentran los alrededores de planteles educativos, iglesias, parques públicos y otros puntos estratégicos de la ciudad.

"Con su presencia, contribuiremos a que estudiantes, padres de familia, adultos mayores y ciudadanía en general puedan cruzar las calles de manera más segura, al facilitar el tránsito peatonal y orientar a los automovilistas", indicó el edil.

Buscan mejorar la movilidad en zonas de alta afluencia

Nava Rivera agregó que, mediante la incorporación de este personal, se busca brindar una atención más eficiente en los cruceros y vialidades con mayor circulación.

Con estas acciones, el Gobierno municipal pretende mejorar la movilidad urbana, fomentar la cultura vial y ofrecer condiciones más seguras para las personas que transitan diariamente por Santa Catarina.