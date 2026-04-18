Suman 46 denuncias por presunto fraude de 'Proyecto 9'

La Fiscalía estatal prevé que durante el mes de mayo puedan celebrarse las primeras audiencias derivadas de estas investigaciones

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el denominado “Proyecto 9”, en el que se han acumulado 46 denuncias y 34 carpetas ya se encuentran debidamente integradas, informó el Vicefiscal de Justicia del estado, Alejandro Carlin Balboa.

El funcionario detalló que algunas de estas carpetas han sido judicializadas; sin embargo, en ciertos casos los expedientes fueron devueltos al Ministerio Público debido a que no fue posible localizar los domicilios de los imputados, situación que ha retrasado el avance de los procesos.

Carlin Balboa señaló que se prevé que durante el mes de mayo puedan celebrarse las primeras audiencias derivadas de estas investigaciones, conforme se vayan cumpliendo las etapas procesales correspondientes.

Asimismo, indicó que aún existen víctimas que no han presentado su denuncia formal, por lo que han sido invitadas a acudir ante la autoridad ministerial para integrar sus casos al expediente y fortalecer las líneas de investigación abiertas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró que el caso continúa en proceso y se mantiene bajo seguimiento hasta su total esclarecimiento.