Suman 30 autobuses al transporte público de Nuevo León

Las unidades reforzarán las Rutas 227 y 128 en la zona poniente del área metropolitana, con mayor cobertura, accesibilidad y seguridad

Con la incorporación de 30 nuevos autobuses, el Gobierno de Nuevo León reforzó el servicio de transporte público en la zona poniente del área metropolitana de Monterrey, como parte de la estrategia de modernización y reestructuración de rutas.

El gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la entrega de las unidades que serán destinadas a las Rutas 227 “Remanente Clouthier”, 227 “Remanente Emiliano Zapata” y 128 “Remanente Ermita–Cananea–Centro”.

Durante el evento, realizado en el estacionamiento del Estadio Nuevo León Unido, a un costado de Ciudad Universitaria, el mandatario estatal destacó que uno de los principales retos al inicio de su Administración era recuperar y ampliar la flota de transporte público que circulaba en la entidad.

García señaló que en 2021 operaban alrededor de mil 500 camiones, mientras que actualmente se ha alcanzado la incorporación de 4 mil nuevas unidades.

“Hoy en día ya llegamos a 4000 nuevos camiones, que fue lo que prometimos. Hoy Nuevo León tiene ya 4000 con clima, con internet y estamos ayudando a muchos ciudadanos A tener tarifa preferencial o gratis con el programa Ayudamos”, afirmó el gobernador.

Destacó que la renovación de la flota permite sustituir unidades antiguas por autobuses equipados con tecnología y mejores condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios.

Las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, internet, GPS y cámaras de vigilancia, además de accesibilidad universal para facilitar el traslado de personas adultas mayores, usuarios con discapacidad y quienes utilizan silla de ruedas.

“Todos los camiones con accesibilidad universal. Así que pido un aplauso a Hernán y a Abraham por todo el trabajo, a los transportistas que perfil muy bajo, pero hoy tienen un gran servicio mucho mejor que el de hace 5 años y sobre todo también a todos los choferes que son nuestra mano derecha”, enfatizó el Ejecutivo.

García también resaltó las acciones para fortalecer la seguridad en el transporte público mediante la coordinación con Fuerza Civil y el uso de tecnología conectada al C5.

Por su parte, Abraham Vargas Molina, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, explicó que la incorporación de estas unidades forma parte de una reestructuración gradual de las distintas cuencas de movilidad del Área Metropolitana.

Detalló que las Rutas 227 y 128 corresponden a la Cuenca Poniente, una zona de alto crecimiento que requiere fortalecer la cobertura y mejorar las condiciones del servicio.

“Hemos ido avanzando en la reestructura de forma ordenada. El INEGI recientemente reportó que somos la segunda metrópolis que más viajes transporten se realizan en transporte público”, destacó.

Vargas Molina indicó que, debido a la extensión del área metropolitana y al elevado número de viajes que diariamente se realizan en transporte público, la renovación de unidades debe avanzar de manera progresiva y con coordinación entre autoridades y transportistas.

Agregó que, después del Mundial, los trabajos se han concentrado particularmente en la Cuenca Poniente, donde ya se han incorporado unidades a diferentes rutas y continuarán las acciones para mejorar la conectividad, especialmente hacia el municipio de García.

“Continuaremos también trabajando en esta Cuenca para también llegar al municipio de García y reforzar las rutas en esta cuenca que es de muy alto crecimiento”, puntualizó Vargas Molina.

Con la llegada de los 30 nuevos autobuses, las autoridades buscan mejorar la frecuencia, cobertura, accesibilidad y seguridad del transporte público en las zonas atendidas por las tres rutas, particularmente en sus conexiones con Monterrey.

El funcionario estatal agregó que los equipos de trabajo mantienen reuniones permanentes con los transportistas para dar seguimiento a la operación y garantizar que la modernización de la flota se traduzca en mejores condiciones de servicio para los usuarios.

Al evento acudieron Hernán Villarreal Rodríguez, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana; Marisol González, diputada local; transportistas, operadores del transporte y elementos de Fuerza Civil.