Suman 3,000 trámites por placas foráneas en Nuevo León

Julio Aguilar, director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, informó que la respuesta de la ciudadanía ha incrementado con el paso de los días

Después de tres semanas de habilitarse en línea, más de 3 mil solicitudes para la regularización de placas foráneas se han tramitado en Nuevo León.

Julio Aguilar, director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, informó que la respuesta de la ciudadanía ha incrementado con el paso de los días.

Durante rueda de prensa, en funcionario agregó que la cifra solo obedece a las peticiones por la plataforma “NLINEA.NL.GOB.MX”.

“Se ha ido incrementando la solicitud de este trámite, y al día de hoy en el Instituto de Control Vehicular ya se cuenta con un poco más de 3,000 solicitudes. “Esto habla de la importancia que le están dando los ciudadanos en evitar hacer estos trámites de manera habitual, sino usando las plataformas”, destacó Aguilar.

En ese sentido, adelantó que están próximos a ampliar el catálogo de trámites que se pueden hacer a través de la plataforma.