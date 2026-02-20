Suman 24 casos de sarampión; lidera Juárez estadística

Durante la rueda de prensa se informó además que, en promedio, se analizan entre 30 y 40 pacientes con sospecha de la enfermedad.

El sarampión continúa en incremento en Nuevo León con 24 casos confirmados y el municipio de Juárez a la cabeza de la estadística con seis incidencias, reveló la Secretaría de Salud.

Durante la rueda de prensa se informó además que, en promedio, se analizan entre 30 y 40 pacientes con sospecha de la enfermedad.

En segundo lugar de contagios se encuentra García con cinco, mientras que Monterrey ocupa el tercer puesto con cuatro.

Panorama actual de contagios

“Todavía la incidencia es baja, pero no significa que no haya riesgo”, advirtió Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, “tenemos que seguir vacunando”.

Al enfatizar que a nivel nacional han fallecido 31 personas que no tenían inmunidad, la funcionaria reiteró el llamado a aplicarse la dosis.

En ese sentido, abundó que tan solo en lo que va del año se han puesto 548 mil 865 vacunas.

Sin embargo, la Federación fijó como meta para el Estado alrededor de 1 millón.

Analizan reforzar vacunación ante Mundial de Futbol

Cuestionada sobre el flujo de viajeros esperados en Nuevo León por la mundial de futbol, Marroquín aseguró que está sobre la mesa reforzar las acciones en puntos de alta afluencia.