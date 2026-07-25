Suman 165 detenidos en una semana por operativos de seguridad

Las detenciones de mayor relevancia se concretaron con cinco personas capturadas en Guadalupe, cuatro en Juárez, cuatro en Monterrey y dos en Apodaca

Un total de 165 personas fueron detenidas durante la última semana como resultado de los operativos coordinados de seguridad en Nuevo León, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, durante la Mesa para la Construcción de la Paz.

El funcionario detalló que, como parte de la Operación Muralla, se realizaron labores de presencia, inteligencia e investigación en la zona rural del estado, las cuales derivaron en la detención de 98 personas, el aseguramiento de 12 vehículos y el decomiso de cuatro armas de fuego.

“Esta semana no se detectaron incursiones de grupos criminales, por lo cual no fue necesario activar la operación. No obstante, se mantuvieron tareas de presencia, inteligencia e investigación en la zona rural”, señaló Escamilla Vargas.

Asimismo, explicó que el Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno y policías municipales, obtuvo como resultado la detención de 67 personas, de las cuales 10 contaban con mandamiento judicial.

Además, fueron asegurados 15 vehículos y siete armas de fuego.

El secretario precisó que las detenciones de mayor relevancia se concretaron con cinco personas capturadas en Guadalupe, cuatro en Juárez, cuatro en Monterrey y dos en Apodaca, como parte de los operativos coordinados entre Fuerza Civil, la Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal y demás instituciones de seguridad.