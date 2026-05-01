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Suma SIMEPRODE fuerzas para impulsar economía circular en NL

Por: Diana Leyva

30 Abril 2026, 13:03

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Este acuerdo impulsará sistemas de recolección, reciclaje y valorización más eficientes y escalables, al asegurar que los envases de cartón

Suma SIMEPRODE fuerzas para impulsar economía circular en NL

Como parte del avance significativo en la transformación del manejo de residuos en México, el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) formalizó la firma con Tetra Pak para impulsar la recuperación y reciclaje de los envases de cartón de bebidas y alimentos de la marca.

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Este acuerdo impulsará sistemas de recolecciónreciclaje y valorización más eficientes y escalables, al asegurar que los envases de cartón para bebidas no solo sean recuperados, sino reincorporados en nuevas cadenas productivas.

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Dicha colaboración contempla evaluación, planeación e implementación de acciones conjuntas que permitan optimizar la recuperación y aprovechamiento de los envases.

El director de Sostenibilidad de Tetra Pak MéxicoAndina y C&C, Guillermo Pugliese, afirmó que la economía circular es una prioridad operativa que requiere colaboración entre instituciones.

“Para Tetra Pak®, la economía circular no es un concepto aspiracional, sino una prioridad operativa que requiere soluciones a escala y colaboración entre actores clave. Esta alianza con SIMEPRODE refleja nuestro compromiso por impulsar sistemas de reciclaje más robustos, donde cada envase recuperado se reintegre a nuevas cadenas de valor, generando impacto ambiental y económico medible”.

Por su parte, Francisco Andrés Silva Sotodirector general de SIMEPRODE, destacó que el acuerdo representa un avance en el modelo económico, más eficiente, sostenible e incluyente.

"La colaboración entre gobierno e iniciativa privada es clave para fortalecer nuestras capacidades de manejo integral de residuos y sobre todo de reciclaje y aprovechamiento que reduzcan la cantidad de residuos que se confinan en el relleno sanitario. Con este acuerdo, seguimos sumando aliados y avanzamos hacia un modelo más eficiente, sostenible e incluyente en beneficio de la sociedad y de un modelo de Economía Circular para el Estado de Nuevo León”, 

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Ambas instituciones trabajarán en el fortalecimiento de la infraestructura local, la capacitación e intercambio de mejores prácticas, así como el desarrollo de actividades y campañas de educación ambiental.

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