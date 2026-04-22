Suma poste cinco meses de ser un riesgo en el centro regio

El poste se encuentra recargado sobre otro de la CFE, en el cruce de la calle Emilio Carranza y la avenida Constitución, en el primer cuadro de la ciudad

Transeúntes del centro de Monterrey, denunciaron un poste de servicio de telecomunicaciones, con riesgo de caída, en el cruce de la calle Emilio Carranza y la avenida Constitución.

De acuerdo con los denunciantes, el poste lleva más de 5 meses, recargado sobre un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de no tener cableado, los peatones han reportado en múltiples ocasiones la situación y temen que, con el tiempo, pueda generarse una situación de riesgo mayor.

Esperan que las autoridades correspondientes, puedan atender el reporte cuanto antes.