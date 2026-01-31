Suma Operativo Muralla 17 detenidos y aseguramiento de armas

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad, señaló que las detenciones se derivaron de acciones de patrullaje e inteligencia policial en zonas rurales

Como parte de los resultados semanales del Operativo Muralla, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que durante la última semana se logró la detención de 17 personas, así como el aseguramiento de 17 armas de fuego y cuatro vehículos, derivado de acciones de patrullaje, inteligencia policial y coordinación interinstitucional en zonas rurales del estado.

Durante la rueda de prensa, el funcionario detalló que el protocolo de operación rural fue activado en dos ocasiones, destacando la detención de nueve personas en el municipio de Doctor Coss, gracias al trabajo coordinado entre Fuerza Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades federales y estatales.

Escamilla Vargas precisó que, al corte más reciente, los operativos conjuntos del Operativo Muralla han dejado un acumulado de 635 personas detenidas, además del aseguramiento de 90 armas de fuego y 98 vehículos.

Asimismo, informó que durante el mes se ha activado en cinco ocasiones el protocolo de conducción aérea en la zona rural, como parte de las acciones de contención y vigilancia para inhibir actividades delictivas.