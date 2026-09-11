Suma Nuevo León 300 empresas en programa de horarios escalonados

El proyecto, que comenzó en los municipios de Apodaca y Pesquería, actualmente se está extendiendo hacia otros puntos como Santa Catarina y García

A pocos meses de que el Gobierno del Estado puso en marcha el proyecto de horarios escalonados para empresas y algunos centros de trabajo de la zona metropolitana, alrededor de 300 empresas ya implementan esta medida, mientras que otras 500 se encuentran registradas para participar en el programa.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con las secretarías de Movilidad y Planeación Urbana, Educación y Economía.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad y a su vez con la Secretaría de Educación con los horarios escalonados. Hemos estado haciendo foros en los que ya tenemos a más de 300 empresas que ya lo están haciendo, pero tenemos 500 registradas en las que estamos compartiendo las mejores prácticas para que ellas a su vez puedan implementarlos”, señaló Rocha.

Como parte del programa, el Gobierno estatal realiza foros periódicamente, a través de los cuales más empresas se incorporan al esquema y reciben información sobre las prácticas que han funcionado en otros centros de trabajo.

El proyecto comenzó en los municipios de Apodaca y Pesquería, debido a que en estas zonas se habían detectado mayores afectaciones al tráfico, particularmente por las obras relacionadas con la construcción de la próxima Línea 4 del Metro.

Sin embargo, explicó que actualmente el programa se está extendiendo hacia otros puntos de la zona metropolitana, principalmente Santa Catarina y García.

“Empezamos con todo el polígono Apodaca, Pesquería porque es en donde teníamos mayores incidencias en cuanto a tráfico por la misma construcción del Metro, hoy no es la única, ya estamos enfocándonos en Santa Catarina y García que son dos polígonos que hemos detectado que necesitan un poco más de ordenamiento”, indicó.

De acuerdo con los estudios realizados dentro del proyecto, la implementación de horarios escalonados puede generar una reducción de hasta 30 minutos en los tiempos de traslado de los trabajadores.

“Las empresas lo llaman como ‘salario emocional’ en el aspecto que reducen los tiempos de traslados hasta 30 minutos de ahorro”, afirmó la secretaria de Economía.