Suma Nuevo León 20 toneladas de ayuda para Venezuela

De acuerdo con la Secretaría de Participacion Ciudadana, la ayuda humanitaria reunida en la entidad se duplicó en solo unos días y alcanzó las 20 toneladas

La ayuda humanitaria reunida en Nuevo León para las familias afectadas por los terremotos en Venezuela se duplicó en solo unos días y alcanzó las 20 toneladas, informó el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.

El funcionario explicó que el centro de acopio instalado por la dependencia recibió alimentos, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad donados por ciudadanos, familias y empresas de todo el estado.

"En un par de días, la gente duplicó lo que habíamos reunido: hoy son 20 toneladas de ayuda que llevan un mensaje muy claro a las familias venezolanas: no están solas", expresó Acosta.

El funcionario estatal detalló que este martes partió el primero de dos cargamentos con 10 toneladas de ayuda humanitaria y que el segundo será enviado al día siguiente para completar el traslado de los apoyos.

El secretario reconoció el respaldo de la Brigada de Búsqueda y Rescate Topos Tlatelolco, organización integrada por voluntarios que participa en las labores de auxilio y hará posible el traslado aéreo de los insumos hasta las zonas afectadas.

"Cada caja que sale de este acopio la empacó una familia de Nuevo León pensando en otra familia que hoy lo perdió todo. Gracias a Topos, esa ayuda llega a donde más se necesita", afirmó.

Con el envío de los dos cargamentos, el gobierno estatal destacó la respuesta solidaria de la población de Nuevo León para apoyar a las familias damnificadas por los sismos en Venezuela.