Suma NL $3,032 mdd de inversión extranjera al segundo trimestre

Entre octubre de 2021 y junio de 2025, Nuevo León ha generado cifras históricas en atracción de inversión y generación de empleo mediante 192 nuevas inversiones

La Secretaría de Economía de Nuevo León anunció que el Estado alcanzó los $3,032 millones de dólares de inverisón extranjera directa acumulada al segundo trimestre del 2025, lo que representa un incremento del 13.9% con respecto al mismo periodo del año pasado.

La titular la dependencia, Betsabé Rocha, destacó estos resultados, que ponen a la entidad como el líder en captación de capital extranjero a nivel nacional, gracias a su infraestructura, ubicación estratégica y talento humano.

“Nuestro compromiso es mantener y ampliar las condiciones que permitan a las empresas crecer, generar empleos y consolidar a Nuevo León como un destino líder de inversión en México y Latinoamérica”, dijo.

Entre octubre de 2021 y junio de 2025, Nuevo León ha generado cifras históricas en atracción de inversión y generación de empleo mediante 192 nuevas inversiones y 190 expansiones.

En total, en este periodo se han captado más de $75,000 millones de dólares, lo que se tradujo en la creación de 237,894 empleos formales, aunque se tiene proyección de legar a los 385,000.