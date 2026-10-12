Suma Morena aspirante a la coordinación en Santa Catarina

La aspirante arrancará su proceso interno para movilizar a familias simpatizantes previo al cierre de la convocatoria partidista.

Elizabeth Galicia Ruiz, ex titular del DIF Municipal, formalizará este lunes su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional por el partido Morena. Con este paso, la aspirante iniciará la búsqueda del respaldo de más de 50 mil familias simpatizantes del movimiento en la localidad.

Detalló que su estrategia se centrará en recorrer las colonias del municipio para dialogar directamente con la militancia santacatarinense en sus hogares.

“Visitaremos a la ciudadanía simpatizante y que milita en este movimiento para obtener su confianza en busca de obtener la coordinación”, afirmó.

El registro se llevará a cabo ante el Comité Estatal de Morena, en estricto cumplimiento de la convocatoria oficial del partido, la cual establece el próximo 18 de octubre como la fecha límite para el proceso interno de las coordinaciones municipales.