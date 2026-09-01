Suma Monterrey 2,300 conductores capacitados en cursos gratuitos

El programa del DIF Monterrey entregó constancias a 600 nuevos conductores, quienes recibieron capacitación gratuita para manejar de forma responsable

El programa “Maneja Seguro”, impulsado por el DIF Monterrey, alcanzó a 2,300 personas beneficiadas, luego de que este lunes 600 ciudadanos recibieran su constancia por concluir satisfactoriamente los cursos gratuitos de capacitación para conducir.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, encabezaron la quinta entrega de reconocimientos a los nuevos conductores, quienes recibieron formación teórica y práctica con el objetivo de fomentar una conducción responsable y contribuir a reducir los riesgos y accidentes viales.

La capacitación incluye conocimientos sobre normas de tránsito y ejercicios prácticos de manejo, con el acompañamiento de instructores de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey.

Como parte de las acciones para facilitar el acceso a una licencia de conducir, el alcalde gestionó ante el Cabildo la aprobación de un subsidio del 100 por ciento en los derechos municipales correspondientes al trámite para quienes concluyan satisfactoriamente el curso.

“Todos los derechos municipales que cobran para poder sacar su licencia son totalmente gratis. Hay subsidio total para todos y cada uno de ustedes. Ahí se van a ahorrar. O sea, en Monterrey no voy a pagar ni un peso por la licencia”, afirmó De la Garza.

El programa ha incrementado su capacidad de atención ante la demanda de ciudadanos interesados en recibir la capacitación. En junio pasado, el DIF Monterrey incorporó cinco unidades que son utilizadas por los instructores de tránsito municipal durante las prácticas.

Con estos vehículos, el programa busca ampliar su capacidad operativa y ofrecer más espacios para que los participantes desarrollen sus habilidades al volante en condiciones supervisadas.

Durante la entrega de constancias, Gaby Oyervides destacó la participación de los oficiales de Tránsito como instructores y la confianza que representa para los participantes contar con personal especializado durante las prácticas.

“Maneja seguro, que lo imparten los oficiales de tránsito de Monterrey, porque todo lo que hace Monterrey está bien hecho; lo imparten los profesionales. Para nosotros, podemos sentirnos a gusto y poder aprender esta nueva habilidad que se imparte. La verdad, los cursos están padrísimos; ahí en la Arena Monterrey se pone el circuito y te sientes tan tranquila, tan tranquilo, estás en las mejores manos”, indicó Oyervides.

La presidenta del DIF Monterrey destacó además que las prácticas se realizan en un circuito instalado en la Arena Monterrey, donde los participantes pueden desarrollar sus habilidades bajo la supervisión de los instructores.