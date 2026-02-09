Suma Mario Soto 3 mil apoyos entregados a familias de García

El legislador destacó que la selección de beneficiarios se realiza mediante recorridos casa por casa, lo que permite identificar las carencias reales

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Mario Soto, encabezó una jornada integral de entrega de apoyos médicos y de movilidad en García.

Más de 3 mil apoyos entregados en colonias de García

Soto informó que, a través de estos operativos, se han distribuido más de 3 mil apoyos en colonias estratégicas como El Fraile II, Real de Capellanía, Punta Esmeralda, Paseo Alamedas y Joyas del Carrizal, entre otras.

“Son apoyos que responden a lo que la gente nos solicita durante los recorridos; escuchamos, regresamos y cumplimos”.

El diputado subrayó que la atención directa garantiza que la ayuda llegue sin intermediarios.

Apoyos dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores

El operativo se centró en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o adultos mayores en situación económica adversa.

Entre los artículos entregados destacan sillas de ruedas, andadores y bastones, además de sillas para baño y respaldo para la compra de medicamentos.

También distribuyen despensas y productos básicos

Durante la jornada también se entregaron más de 2 mil despensas y productos de la canasta básica como pollo y huevo.

Suman 10 operativos integrales en el municipio

Hasta la fecha, el equipo de Soto ha consolidado 10 operativos integrales, logrando la entrega de más de 370 aparatos de movilidad.

Para dar continuidad a estas acciones, el diputado recordó a la comunidad que las solicitudes de apoyo pueden tramitarse de manera directa en su oficina de gestoría ubicada en la colonia El Fraile, en García.