Mónica Oyervides amplía la red de protección con sucursales comerciales, estaciones de servicio y botones de emergencia en viviendas

Más de 130 sucursales comerciales se incorporaron a la red de auxilio para mujeres como parte de las acciones impulsadas por la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta para fortalecer la prevención y atención de la violencia de género, informó el municipio de Juárez.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Administración municipal anunció la ampliación de los espacios de protección mediante alianzas con el Gobierno estatal y la iniciativa privada.

Las nuevas acciones incluyen la incorporación de sucursales de una cadena de tiendas de conveniencia como puntos de auxilio inmediato, la habilitación de Puntos Naranja en estaciones de servicio y la instalación de botones de emergencia en domicilios de vecinas voluntarias.

Durante la “Caminata Naranja, Juntas contra la Violencia”, Oyervides Acosta destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades, empresas y sociedad civil para garantizar mecanismos de prevención y atención oportuna.

“En esta caminata, que es muy simbólica, podemos volver a poner sobre la mesa la importancia de crear las condiciones y los mecanismos para que todas las niñas y las mujeres tengamos oportunidades”, expresó.

Implementan programa de auxilio en sucursales comerciales

Como parte de la estrategia, el municipio formalizó un convenio con la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León y Oxxo para implementar el programa “Conexión Segura 9-1-1”, mediante el cual mujeres y niñas que se encuentren en situación de riesgo podrán solicitar ayuda en los establecimientos y establecer contacto con las autoridades.

También se firmó un acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres y Oxxo Gas para habilitar nuevos Puntos Naranja en estaciones de servicio, que funcionarán como espacios de resguardo y atención para quienes enfrenten situaciones de violencia.

La alcaldesa señaló que estas acciones se suman a la estrategia ELLAS, que se desarrolla en coordinación con el Gobierno estatal y que, según informó, ha permitido reducir en más de 70 por ciento la incidencia de violencia familiar y contra las mujeres en zonas prioritarias del municipio.

“Desde el Gobierno Municipal seguimos haciendo todo el esfuerzo para que ninguna niña y ninguna mujer dentro del municipio se sienta sola. Recordarles que no estamos solas”, manifestó.

Buscan fortalecer la atención y prevención de la violencia

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, resaltó la importancia de fortalecer la capacitación y la coordinación entre instituciones y empresas para prevenir la violencia de género.

La funcionaria recordó que desde 2023 existe un convenio con Oxxo para impulsar acciones de capacitación y atención, así como pláticas sobre masculinidades positivas.

Además, propuso que la empresa y el municipio de Juárez se incorporen a la Red Colectiva de Atención a las Masculinidades.

La red de protección también contempla botones de emergencia instalados en viviendas de vecinas voluntarias, con el propósito de fortalecer los mecanismos comunitarios de apoyo y facilitar la intervención de las autoridades ante situaciones de riesgo.

Con estas medidas, el municipio indicó que busca ampliar los espacios de auxilio y fortalecer la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía para prevenir la violencia y garantizar que las mujeres y niñas puedan vivir libres de agresiones.