Suma IMSS NL acelerador lineal de alta precisión en Hospital 25

El IMSS instaló un nuevo acelerador lineal de última generación en el Hospital No. 25 del Noreste. Reduce tratamientos de 25–30 sesiones a solo 5 o menos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que fortaleció la atención especializada para pacientes con cáncer con la incorporación de un nuevo acelerador lineal de última generación en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25, del Centro Médico Nacional del Noreste.

El nuevo equipo es considerado el más moderno de los cuatro aceleradores con los que cuenta el hospital.

“Este equipo de la más alta tecnología ofrece tratamientos de radioterapia más precisos, seguros y con una importante reducción de exposición al paciente a la radiación”, informó el instituto a través de un comunicado.

Entre sus principales beneficios destaca la posibilidad de aplicar esquemas de tratamiento conocidos como hipo fraccionamiento, mediante los cuales pacientes que anteriormente requerían entre 25 y 30 sesiones de radioterapia podrán completar su tratamiento en un máximo de cinco sesiones, e incluso en una sola, dependiendo del tipo de tumor y la valoración médica.

Además de reducir el tiempo de tratamiento, esta tecnología beneficia especialmente a pacientes provenientes de Nuevo León y de otros estados del que son referidos al hospital, al disminuir los días de estancia fuera de sus lugares de origen y los gastos relacionados con traslados, hospedaje y alimentación.

El acelerador lineal incorpora tecnología de última generación para realizar procedimientos de radiocirugía y radioterapia de alta precisión, principalmente en lesiones cerebrales, con un margen de error de apenas un milímetro.

Asimismo, integra las técnicas más avanzadas de radioterapia, entre ellas intensidad modulada, arco volumétrico (VMAT), radioterapia estereotáctica y radiocirugía, lo que permite tratar tumores en prácticamente cualquier órgano del cuerpo, incluidos cáncer de mama, próstata, colon, pulmón, cabeza y cuello, además de padecimientos oncológicos pediátricos y malformaciones vasculares.

Otro de los avances del nuevo equipo es su sistema de control respiratorio para pacientes con cáncer de pulmón y de mama izquierda, el cual sincroniza la emisión de radiación con la respiración del paciente, reduciendo la exposición de órganos sanos como el corazón y los pulmones, y con ello el riesgo de efectos secundarios.

Con esta incorporación, el IMSS señaló que fortalece la capacidad de atención del Hospital de Especialidades No. 25 como centro regional de referencia en oncología.

“Con la incorporación del nuevo acelerador lineal, la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 refrenda el compromiso del IMSS en fortalecer la capacidad de la región Noreste, como centro de referencia regional en oncología, acercando tratamientos de vanguardia a la población derechohabiente del noreste del país”, agregaron las autoridades del IMSS.

También indicaron que la instalación del nuevo acelerador lineal forma parte de un proyecto nacional del Instituto para modernizar su infraestructura médica y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos de alta especialidad.

A DETALLE

-El acelerador lineal de última generación ofrece precisión milimétrica y permite reducir los tratamientos de radioterapia de entre 25 y 30 sesiones a un máximo de cinco, según el tipo de tumor y la valoración médica.

-La incorporación del equipo forma parte de un proyecto nacional del IMSS para fortalecer la infraestructura hospitalaria con tecnología médica de alta especialidad y ampliar el acceso a tratamientos oncológicos de vanguardia.

-La nueva tecnología beneficia a pacientes de Nuevo León y de otros estados del noreste, al disminuir el tiempo de tratamiento, la estancia fuera de sus lugares de origen y los costos asociados a traslados y hospedaje.