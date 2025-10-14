Suma Guadalupe $180 mdp a trabajos de rehabilitación de calles

Guillermo Hernández, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Guadalupe, quien destacó el esfuerzo por destinar recursos extraordinarios a este rubro

El municipio de Guadalupe inyectó 180 millones de pesos adicionales a su presupuesto anual para acelerar y concluir los trabajos de rehabilitación de pavimentos.

Así lo dio a conocer Guillermo Hernández, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Guadalupe, quien destacó el esfuerzo por destinar recursos extraordinarios a este rubro.

"En los últimos cuatro meses obtuvimos un recurso adicional para trabajar en nuevos pavimentos, que es la principal demanda que piden a nuestro alcalde Héctor García. Vamos muy bien, vamos en un avance en promedio del 85 por ciento," detalló el titular de Infraestructura municipal.

Hernández especificó que ya han concluido importantes obras, mencionando vialidades clave como Fidel Velázquez y Raymundo Almaguer.

Además, se reportan avances significativos en la segunda etapa de la ampliación de la avenida Ruiz Cortines y en calles céntricas como San Martín, 5 de Mayo e Hidalgo.

El secretario aseguró que las recientes precipitaciones no han generado un retraso grave y que la finalización de estas obras de pavimentación está prevista para las próximas semanas.

La Secretaría de Infraestructura informó que no solo se concentra en el asfalto, sino que también trabaja en mejorar la accesibilidad universal en el municipio. Estos trabajos incluyen la construcción de banquetas, rampas y el sembrado de árboles, buscando una renovar la imagen del municipio y garantizar la movilidad de todos los ciudadanos.