Suma García 10 patrullas inteligentes para vigilancia

Las unidades ya se encuentran activas en el sector de Valle de Lincoln, donde han iniciado un despliegue táctico que incluye el mapeo de zonas de riesgo

En un movimiento calificado como un "avance tecnológico histórico", el alcalde de García, Manuel Guerra, realizó la entrega oficial de 10 Unidades de Vigilancia Inteligente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esta acción forma parte de la consolidación de la estrategia integral denominada Escudo García. Acompañado por el Dr. Guadalupe Saldaña, secretario de Seguridad, y el comisario Juan Torres, el edil subrayó que la incorporación de estas patrullas no solo moderniza la flota, sino que transforma la capacidad de respuesta operativa en el municipio. Unidades de última generación Las nuevas patrullas no son vehículos convencionales; funcionan como centros de mando móviles gracias a su equipamiento de vanguardia: Visión 360°: Ocho cámaras de alta definición por unidad.

Inteligencia Artificial: Sistemas de reconocimiento facial y lectura automática de matrículas.

Conectividad Total: Enlace en tiempo real con el C4 y herramientas digitales para la coordinación de campo. “Vamos de frente en materia de seguridad. No vamos a dar ni un paso atrás. La tecnología es un aliado para recuperar la paz de nuestras familias”, sentenció Guerra Cavazos durante el evento.

Despliegue inmediato en Valle de Lincoln

Las unidades ya se encuentran activas en el sector de Valle de Lincoln, donde han iniciado un despliegue táctico que incluye el mapeo de zonas de riesgo, filtros de acceso y patrullajes permanentes. Estas labores se realizan bajo un esquema de colaboración interinstitucional que involucra a la Policía de García, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyendo apoyo de vigilancia aérea.

Refuerzo de la depuración policial

Como parte del compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana, el alcalde informó sobre la depuración de la corporación, confirmando la baja de más de 180 elementos. Algunos de estos ex efectivos enfrentan actualmente procesos legales, reforzando la meta de contar con una policía profesional y libre de corrupción.

Con esta inversión en tecnología y estrategia, el Gobierno de García reafirma su postura de no ceder espacios a la delincuencia y priorizar la tranquilidad de los ciudadanos.