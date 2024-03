Suma Congreso 13 sesiones sin aprobar ningún dictamen

Los diputados de Movimiento Ciudadano no han acudido a las sesiones en el Congreso debido a que no le han tomado protesta a Rosaura Guerra

Debido a las faltas de asistencia en el Pleno por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado cumplió este miércoles 13 sesiones sin poder aprobar ningún dictamen.

Luego de tomar asistencia de viva voz, por una falla en el sistema de la toma de asistencia en el recinto, el diputado priista Jesús Homero Aguilar solicitó clausurar la sesión una vez que se leyeran los asuntos en cartera, por la falta de quorum.

Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad con 25 votos a favor por parte de los diputados del PRI y del PAN.

Posterior a eso, el diputado coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente pidió que en las próximas sesiones solo se deje entrar al Pleno a los asesores jurídicos de los diputados que sí tomaron asistencia, lo cual también fue aprobado por unanimidad.

Por lo cual después de tan solo seis minutos de sesión, esta fue clausurada.

Esta es la sesión número 13 en la cual los diputados de Movimiento Ciudadano no toman asistencia en el pleno, como forma de manifestarse en contra de la omisión de la toma de protesta de la suplente de Alhinna Vargas, la ciudadana Rosaura Guerra.

Los emecistas comentan que mientras no se haga dicha toma de protesta, ellos no entrarán a las sesiones, ya que no quieren dar el quorum para que se voten dictámenes de la agenda del PRI y del PAN.

Para poder votar iniciativas de ley y de reforma, al inicio de las sesiones se tiene que contar con 28 o más diputados presentes en la lista de asistencia, con la ausencia de Movimiento Ciudadano solo han logrado entre 20 y 27 diputados presentes en las últimas sesiones.

Esto a pesar de que la diputada Alhinna Vargas solicitó regresar a su cargo el pasado 1 de febrero, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho presente físicamente en el recinto, ya que sigue enviando iniciativas y exhortos.

