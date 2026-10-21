Suma Canales a vecinos en la 'defensa de la Transformación'

El encuentro formó parte de los trabajos de organización interna orientados a defender y fortalecer el proyecto político en Escobedo

Ante cientos de vecinos reunidos en la colonia 18 de Octubre, Felipe Canales y Luis Garza encabezaron una asamblea informativa del Equipo de la Transformación en Escobedo. El encuentro formó parte de los trabajos de organización interna orientados a defender y fortalecer el proyecto político en el municipio.

Durante la reunión, los liderazgos destacaron la importancia de la participación ciudadana y respaldaron de manera unívoca el Proyecto de Nación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el denominado Plan México, el cual busca impulsar el crecimiento económico con justicia social, inversión productiva y mayores oportunidades familiares.



Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, destacó que el propósito de este esfuerzo colectivo no es la búsqueda o el cuidado de cargos públicos, sino la organización de las bases.

"El propósito del Equipo de la Transformación en Escobedo, del que me toca ser capitán, es organizar a la militancia, fortalecer las asambleas y defender los avances que pertenecen a las familias de Escobedo", afirmó.

Señaló que los resultados actuales en materia de seguridad, inversión, empleo y oportunidades sociales en el municipio son el fruto de un trabajo coordinado entre:

• Trabajadores y familias locales.

• Empresarios del sector productivo.

• Servidores públicos comprometidos.

Canales subrayó que la experiencia, la cercanía con la gente y el trabajo organizado son las herramientas fundamentales para mantener la unidad dentro del proyecto.



Por su parte, Luis Garza, maestro y participante en el proceso interno para la Coordinación de la Defensa de la Transformación en el Distrito Federal 3, centró su mensaje en la reconstrucción del tejido social.

Aseguró que la estructura partidista encuentra su verdadera fuerza cuando los vecinos se conocen, conviven en armonía y trabajan bajo objetivos comunitarios compartidos. La solidaridad y la buena convivencia, apuntó, son valores esenciales para la consolidación de la defensa de su movimiento.

El presídium y el equipo organizador también cuentan con la integración de la arquitecta Elisa Ramos, quien participa activamente en el proceso interno correspondiente al mismo Distrito Federal 3.