Suma Adrián de la Garza 20,000 apoyos para mujeres regias

El edil destacó que este programa no es solo una transferencia económica, sino un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres

El alcalde Adrián de la Garza encabezó este miércoles la tercera mega entrega del año de la Tarjeta Regia Plus, alcanzando ya la cifra de 20 mil beneficiarias en lo que va de su administración.

El evento, realizado en las instalaciones del Parque España, contó con la presencia de su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Durante su mensaje, el edil destacó que este programa no es solo una transferencia económica, sino un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo de la ciudad.

“Estamos llegando a un poco más de 20 mil mujeres beneficiadas con este programa que fue diseñado para lo más importante que ha hecho que Monterrey sea una ciudad grande, que son nuestras familias… porque si Monterrey es una ciudad grande, una ciudad fuerte, una ciudad industrial, una ciudad de gente trabajadora, de gente resiliente que sale adelante, no es más que por sus mujeres”, reiteró De la Garza.

De acuerdo con las autoridades municipales, el programa destaca por su enfoque integral. Además del apoyo económico de $2,000 pesos bimestrales, las ciudadanas inscritas acceden a una red de servicios gratuitos diseñados para su desarrollo personal y profesional, como cursos orientados al autoempleo, acceso a programas médicos y asesoría psicológica, microcréditos para emprendedoras y becas de estudio, además de asesoría legal sin costo.