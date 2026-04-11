Sujetos armados roban alrededor de 250 mil pesos en San Nicolás

Los sujetos esperaron a la víctima afuera de su casa, a quien amenazaron con armas de fuego, la obligaron a ingresar y además golpearon.

Una mujer fue víctima de un robo con violencia a casa habitación luego de que sujetos armados irrumpieran en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, séptimo sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Los hechos se registraron en una casa localizada en el cruce de las calles Sierra de Ronda y Sierra de Altamira, donde, de acuerdo con información preliminar, al menos tres hombres armados aguardaban a bordo de una camioneta la llegada de la víctima.

Al momento en que la mujer arribó al domicilio, los presuntos delincuentes descendieron del vehículo, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a ingresar a la vivienda.

Agresión dentro del domicilio y monto del robo

Ya en el interior, los sujetos golpearon a la mujer y amedrentaron al resto de la familia que se encontraba dentro del inmueble.

Durante el asalto, los agresores lograron apoderarse de relojes y dinero en efectivo, con un monto estimado de aproximadamente 250 mil pesos.

Huida de los agresores y operativo de búsqueda

Tras cometer el robo, los tres sujetos armados huyeron del sitio a bordo de la camioneta en la que habían llegado, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Autoridades inician investigación

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de San Nicolás, así como agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Las autoridades informaron que ya se encuentran en la búsqueda de los presuntos responsables, con el objetivo de esclarecer el robo y dar con su paradero.