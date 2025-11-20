Sujetos armados privan de la libertad a hombre en Escobedo

Una movilización policiaca se registra en la colonia Unión Agropecuaria por el reporte de un atraco por hombres armados que se llevaron tres camionetas

Autoridades de seguridad realizaron un fuerte despliegue en la colonia Unión Agropecuarios Lázaro Cárdenas del Norte, en el municipio de Escobedo, luego de que se reportara durante la madrugada el presunto robo de tres camionetas y la posible privación de la libertad de un hombre.

La movilización inició tras una alerta que señalaba la presencia de al menos seis sujetos armados que habrían irrumpido en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Atizapán y Labradores, un sector que colinda con las colonias Villas de San Francisco y Alianza Real, a pocos kilómetros del Libramiento Saltillo–Nuevo Laredo.

De acuerdo con las primeras versiones, los hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio y sometieron a las personas que se encontraban en el lugar para robar diversas pertenencias. Entre lo sustraído se reportaron tres camionetas que estaban estacionadas en la vivienda. Además, los agresores presuntamente privaron de la libertad a un hombre, cuya identidad no había sido confirmada por las autoridades.

Además, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil por reportes de posibles lesionados, aunque hasta ese momento no se había confirmado el número ni el estado de las víctimas.

En el punto permaneció un considerable número de elementos de Proxpol Escobedo y de la policía municipal, además de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes realizaron entrevistas e indagatorias.

De manera simultánea, se desplegó un operativo por colonias aledañas y vialidades principales para intentar ubicar las camionetas robadas, rastrear la ruta de escape de los agresores y localizar al hombre presuntamente plagiado.