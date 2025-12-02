Sugieren medidas para reducir impacto ambiental en Navidad

Al encabezar la conferencia estatal denominada "Nuevo León Informa", el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía para reducir el impacto de residuos durante esta época decembrina.
Reutiliza decoraciones como medida ambiental
Entre las sugerencias impartidas por el titular de la dependencia se encuentra:
- Priorizar decoraciones de larga vida útil.
- Utilizar luces LED de bajo consumo.
- Usar temporizadores para reducir el consumo energético.
- Desechar luces dañadas.
- Intercambia y vende decoraciones.
- Llevar pino natural a centros de acopio.
Evita envolturas con papel metálico
- Reutilizar bolsas de regalo.
- Utilizar periódico, planos, telas, cajas como envoltura
- Evitar el papel metálico o con brillantina
- Decorar con elementos naturales
- Separa el papel para reciclarlo
Ideas para regalos navideños
- No comprar mascotas
- Regalar árboles o plantas como zuculentas
- Regalar experiencias:
- Suscripciones
- Experiencias
- Cenas
- Actividades
- Regalos hechos manualmente
Evitar desechables para cena navideña
- Planificar comidas
- Dona exceso de alimentos
- Reutilizar las sobras de comida, con nuevos guisos
- Usar termos en posadas
- Busca artículos de cartón
Otras recomendaciones
- Reporta el ruido exceso al 070
- Evitar uso y compra de pirotecnia