Sugieren medidas para reducir impacto ambiental en Navidad

Por: Diana Leyva

01 Diciembre 2025, 10:22

La Secretaría del Medio Ambiente brindó diversas recomendaciones para disminuir la cantidad de residuos generados durante época decembrina

Al encabezar la conferencia estatal denominada "Nuevo León Informa", el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía para reducir el impacto de residuos durante esta época decembrina.

Reutiliza decoraciones como medida ambiental

Entre las sugerencias impartidas por el titular de la dependencia se encuentra:

  • Priorizar decoraciones de larga vida útil.
  • Utilizar luces LED de bajo consumo.
  • Usar temporizadores para reducir el consumo energético.

  • Desechar luces dañadas.
  • Intercambia y vende decoraciones.
  • Llevar pino natural a centros de acopio.

Evita envolturas con papel metálico

  • Reutilizar bolsas de regalo.
  • Utilizar periódico, planos, telas, cajas como envoltura

  • Evitar el papel metálico o con brillantina
  • Decorar con elementos naturales
  • Separa el papel para reciclarlo

Ideas para regalos navideños

  • No comprar mascotas
  • Regalar árboles o plantas como zuculentas
  • Regalar experiencias:
    • Suscripciones
    • Experiencias
    • Cenas
    • Actividades
    • Regalos hechos manualmente

Evitar desechables para cena navideña

  • Planificar comidas
  • Dona exceso de alimentos
  • Reutilizar las sobras de comida, con nuevos guisos

  • Usar termos en posadas
  • Busca artículos de cartón

Otras recomendaciones 

  • Reporta el ruido exceso al 070
  • Evitar uso y compra de pirotecnia

