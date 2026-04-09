Sufren vecinos asaltos en colonia Hogares Ferrocarrileros

Vecinos de distintas cuadras se acercaron a las cámaras de Info 7, para contar un poco de lo que es su calvario diario por la inseguridad

“Le abrieron la cabeza, le dieron un palo, hasta pistolas trae, le dieron golpes en la cabeza, lo golpearon y le dieron patadas en el suelo y lo tiraron lo arrastraron”



Estas son las palabras de los habitantes de la colonia Hogares Ferrocarrileros en Monterrey después de más de 10 meses de ola de inseguridad en la zona.



Vecinos de distintas cuadras se acercaron a las cámaras de Info 7, para contar un poco de lo que es su calvario diario, ya que ni en la tranquilidad de su hogar pueden estar.





Robos en casa habitación, asaltos a mano armada, golpes y mucho más, es solo el diario



“Es un problema sin fin para nosotros, ya estamos hartos, o sea pudimos carteles de que estamos vigilando toda la colonia, entre nosotros pusimos cámaras de seguridad, alarmas, y todos los días estamos llamando a la policía para que acudan por asaltantes, por robos”

Frente a estas acciones los residentes han optado por colocar cámaras de seguridad para prevenir estos sucesos, sin embargo, no ha sido suficiente, tal y como en este video en el que logra capturar el rostro del ladrón e incluso el arma de fuego que lo acompaña.



“no nos dimos cuenta fueron como las 3 y cuarto de la mañana eran tres personas uno de ellos armado y pues si nos dio mucho miedo y se llevaron pues muchas de sus pertenencias”



Los portones y ventanas lucen protecciones y cadenas además de los métodos ya mencionados, pero, a pesar de esto, el robo sigue ocurriendo, siendo una de las zonas públicas donde más atracos se cometen la parada de camiones, parques y banquetas.