Sufren vecinos asaltos en colonia Hogares Ferrocarrileros

Vecinos de distintas cuadras se acercaron a las cámaras de Info 7, para contar un poco de lo que es su calvario diario por la inseguridad
“Le abrieron la cabeza, le dieron un palo, hasta pistolas trae, le dieron golpes en la cabeza, lo golpearon y le dieron patadas en el suelo y lo tiraron lo arrastraron”
Estas son las palabras de los habitantes de la colonia Hogares Ferrocarrileros en Monterrey después de más de 10 meses de ola de inseguridad en la zona.
Vecinos de distintas cuadras se acercaron a las cámaras de Info 7, para contar un poco de lo que es su calvario diario, ya que ni en la tranquilidad de su hogar pueden estar.