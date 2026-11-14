Sufren extorsión telefónica tres estudiantes en Guadalupe

Como medida preventiva, se activó el protocolo de seguridad y los estudiantes permanecieron resguardados al interior de las aulas.

Tres jóvenes vivieron momentos de terror luego de recibir llamadas de extorsión, donde con amenazas les exigieran salir del plantel.

Los alumnos de 15 y 16 años habrían recibido las llamadas, durante el transcurso de la tarde del jueves, por lo que alertando rápidamente de la situación al personal docente.

Ante esto se solicitó el apoyo de la policía de Guadalupe quienes atendieron el reporte arribando a las instalaciones del CONALEP número 038 “Lic. Raúl Rangel Frías”.

Los oficiales se entrevistaron con personal docente y directivo, además de orientar sobre el procedimiento correspondiente.

Como medida preventiva, se activó el protocolo de seguridad y los estudiantes permanecieron resguardados al interior de las aulas.

Los policías realizaron recorridos en los alrededores del plantel para detectar cualquier situación o persona sospechosa.

Por su parte la institución, emitió un comunicado mencionando que durante la situación se activo el protocolo institucional, donde resguardaron a los tres jóvenes, para posteriormente notificar a los padres quienes acudieron por ellos, para mantenerlos en vigilancia.



