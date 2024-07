Sufren en La Huasteca por falta de servicios y caminos

A poco más de un mes del paso de la tormenta tropical Alberto, vecinos de las comunidades del interior del Parque La Huasteca denuncian continuar sin servicios primarios y reparación de caminos.



Para poder llegar a las localidades La Colorada, Horcones, Los Nogales, El Rodeo, entre otras, la única manera es con un vehículo 4x4 o a pie, pues los caminos fueron destruidos por la corriente que alcanzó el Río Santa Catarina durante las fuertes lluvias, situación de la que dio cuenta El Horizonte el pasado lunes 01 de julio.



En redes sociales los vecinos de estas comunidades han hecho evidente las carencias por las que están pasando desde hace más de un mes, pues no cuentan con servicios básicos.



“El municipio ni el gobierno han ayudado. No quieren poner el agua ni la luz, ni por cuenta de residentes no dejan pasar nada de postes ni que los de CFE hagan nada. Ni electricistas de afuera. La gente no puede salir solo en 4X4, raid o a pie”, publicó uno de los residentes.



Pues desde el pasado 21 de junio, un día después de las lluvias copiosas de Alberto, las autoridades estatales y municipales han prohibido el ingreso a personas ajenas a La Huasteca, lo que ha provocado que los vecinos tomen cartas en el asunto.



Ya que aseguran que los trabajos para la rehabilitación de los caminos que llevan a las comunidades se están realizando por parte de los mismos habitantes de la zona sin recibir apoyo ni del municipio ni del estado.



“La gente está queriendo entrar sin saber que no hay caminos y los pocos caminos que hay los estamos pagando los residentes de las comunidades que hay dentro de la huasteca, el gobierno no a echo absolutamente nada, el alcalde dijo que él ya iba a apoyar y eso no es cierto las máquinas las estamos pagando nosotros”, publicó una vecina.



Asimismo, el camino principal de La Huasteca se encuentra bloqueado por obras de Agua y Drenaje de Monterrey por lo que habitantes del interior del parque han sido desviados para acceder a sus hogares tomando un sendero conocido como La Huastequita.



La situación es precaria para las personas que tienen su propiedad al interior del parque, pues por mano propia buscan abrir el paso entre los escombros de hogares que se derrumbaron y carros que quedaron enterrados bajo piedras del río.

Comentarios