Sufren en colonia de Guadalupe por fuga de aguas negras

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en Guadalupe, se encuentran desesperados por una fuga de aguas negras que los mantiene viviendo entre malos olores y contaminación, mismo que ya ha generado enfermedades entre los habitantes.

El drenaje se encuentra en la calle Estero, entre las cuadras Castaño y Circunvalación, en donde, en ocasiones, las aguas forman una corriente de contaminación que afecta a vecinos como el señor Tereso Sánchez, quien vive frente al drenaje tapado y no puede dejar su automóvil afuera por la contaminación.

"Continuamente estamos batallando con esto que la verdad está horrible, para vivir y luego para las criaturas y a veces uno tiene que preparar sus alimentos, ya es mucho tiempo; es muy insoportable, la verdad, es insoportable, todo eso de mucha enfermedad y esas cosas, la verdad uno ya no está a gusto; batallamos mucho, dicen que van a venir y no viene".

Otra de las personas afectadas es la señora María Magdalena, a quien las aguas negras ya le han inundado su casa, pues, además de la calle, también empieza a salir la pudrición en su hogar, afectado a ella y su familia.

"Ya cuando se llena, uno lava, el agua en vez de venirse, sale todo el mugrero para arriba y es el drenaje; una vez me comentaron que el drenaje aquí topa y no tiene salida; muy feo, la chiquilla me dice que huele muy feo y no come a gusto".

Los habitantes de la calle Estero piden a las autoridades de Agua y Drenaje darle solución al problema, pues llevan más de cinco años con reparaciones parciales, pero vuelve a taparse el drenaje, además de ser más sensibles para atender a los ciudadanos, pues a veces, acusaron, les cuelgan las llamadas o dicen que llegarán y no lo hacen.