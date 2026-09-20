Sufre quemaduras por descarga joven trabajador en Apodaca

El empleado realizaba labores de mantenimiento en el clima del negocio cuando recibió la descarga que le quemó el 40% del cuerpo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven sufrió una descarga eléctrica que le dejó quemaduras en casi la mitad del cuerpo mientras trabajaba en la azotea de una tienda de conveniencia, en Apodaca.

La víctima, identificada como Gael, de 19 años, tuvo que ser descendida en una camilla mediante un sistema de cuerdas al presentar heridas de primero y segundo grado en la cabeza, el cuello, los brazos, así como en el torso.

Fue sobre el cruce de las avenidas Isidoro Sepúlveda y Miguel Alemán donde ocurrió el percance laboral minutos antes del mediodía del sábado.

El joven, según trascendió, se encontraba dando mantenimiento preventivo a las líneas de refrigeración del negocio cuando resultó electrocutado.

Sobre la parte alta de la tienda estaba también un compañero de la víctima, quien salió ileso.

El fuerte estruendo producto de la descarga provocó que el personal que labora en el establecimiento saliera, encontrando al empleado externo envuelto en llamas.

Trascendió que una compañía con la razón social Fixti era la encargada de las obras de mantenimiento.

Al sitio se desplegaron elementos de la Cruz Roja y Protección Civil municipal, quienes en la azotea brindaron los primeros auxilios al afectado.

Tras un operativo para descenderlo, lo trasladaron consciente, pero con quemaduras en el 40% de su cuerpo, hasta el Hospital General de Zona número 21 del IMSS.